Это возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях.

Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет лицам в возрасте 60+ право подписывать контракт для прохождения военной службы. Об этом сообщил народный депутат Украины Роман Костенко в Facebook.

Он отметил, что сегодня ВРУ приняла три инициированных им законопроекта, направленные на усиление обороноспособности Украины.

По его словам, был принят Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе" (регистрационный номер 13229).

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"№13229 - принят во втором чтении. Закон предоставляет лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы. Это - возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях. Принуждения нет - только мотивированные, профессиональные добровольцы", - сообщил Костенко.

По его словам, также принят в целом законопроект с регистрационным №13353, который закрепляет название ЦСО "А" (Альфа), речь идет о Центре специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Он устанавливает численность подразделения на уровне 10 000 человек и обеспечивает его способность не только во время войны, но и в межвоенный период.

"Это - о стратегическом постоянстве и поддержке тех, кто ежедневно уничтожает врага на земле, в воздухе и на воде", - подчеркнул Костенко.

По его словам, принятым в целом законопроектом №13320 восстановлена справедливость для инструкторов в высших военных учебных заведениях, предусмотрены доплаты. Он добавил, что ранее они не имели доплат, в отличие от инструкторов в учебных центрах.

"Среди них - ветераны и раненые, которые оставляют службу из-за низкого обеспечения. Этот закон дает им стимул оставаться и готовить будущий офицерский корпус", - добавил нардеп.

Контракты для украинцев старше 60 лет

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что в Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу.

По его словам, такая возможность предусмотрена только для ограниченного круга уникальных специалистов.

Вениславский утверждает, что нельзя допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет. Потому что целью заключения контракта для них может быть получение денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения.

По его словам, это не будет массовое явление. Решение будет приниматься исключительно на усмотрение военного руководства - и только на самом высоком уровне, чтобы предотвратить возможные злоупотребления.

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