По словам экспертов, если мужчины после обновления данных видят, что не стоят на учете, то их могут вызвать по повестке в ТЦК.

Юристы объяснили, чего ждать военнообязанным мужчинам после 16 июля в случае своевременного обновления или необновления военно-учетных данных. Об этом сообщили юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка и Андрей Бойко в своем видео в Youtube.

В частности, юрист Прядка объяснил, чего ожидать тем лицам, которые обновили данные.

"Военнообязанных мужчин, которые обновили данные, могут вызвать повестками по месту фактического проживания, которое они отметили при обновлении данных. Здесь ничего нового мы не ожидаем, за исключением, разве что способов вызова, ведь с 17 июля у представителей ТЦК добавляется такая опция как заочные повестки", - отметил Прядка.

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При этом, он обратил внимание, что при обновлении данных тысячи мужчин видят, что не состоят на учете.

"В этом случае у вас достаточно высокие шансы на получение повестки, на уточнение данных и постановку на воинский учет. Значит ли это, что после обновления всем поголовно будут поступать повестки? Конечно нет! На это у системы ТЦК просто физически нет ресурса", - сообщил Прядка.

В свою очередь, юрист Бойко объяснил, чего ждать тем лицам, которые не обновили данные.

"Стоит ли рассчитывать, что если вы, не обновили данные, то о вас ТЦК ничего не знает или просто забудет? Конечно, нет! Те мужчины, которые не обновили свои данные, будут вызываться по месту их последнего зарегистрированного или задекларированного места жительства, то есть, прописки. И здесь, на помощь работникам ТЦК, придут данные демографического реестра или реестра физических лиц налогоплательщиков, к которым они имеют доступ", - отметил Бойок.

Также он объяснил, что будет в ситуации, когда у лица вообще нет прописки.

"Будут ли направляться повестки тогда? Присылать повестки некуда, но не забывайте, что повестки могут вручаться и в любых общественных местах, на блокпостах. Они могут быть переданы для вручения через руководителя предприятия, где вы работаете, и т.д. Кроме того, данные лиц, которые не обновят свои данные будут передаваться в базу данных, входящих в единую информационную систему МВД. Затем, такие лица будут попадать в розыск. И в дальнейшем полиция будет совершать административное задержание и доставку таких лиц в ближайший ТЦК, где их принудительно поставят на воинский учет", - подчеркнул Бойок.

Обновление данных до 16 июля - что важно

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от фракции Слуга народа Александр Федиенко подчеркнул, что все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции. За уклонение от обновления военно-учетных данных могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривень.

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