Во время войны 17-летних парней могут не выпускать из Украины, если они не выполнят важное требование

Согласно закону, выезд мужчин за границу в 2024 году ограничен. Военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет за несколькими исключениями запрещено покидать Украину. Но даже у несовершеннолетних могут возникнуть проблемы с пересечением границы. Мы разобрались, можно ли в 17 лет выехать за границу во время войны парню.

Можно ли в 17 лет выехать за границу во время войны

В Государственной пограничной службе объяснили, что парням в возрасте до 18 лет можно выезжать за границу. Несовершеннолетних граждан не касаются ограничения на выезд. Они могут покинуть Украину даже если до совершеннолетия осталось несколько дней.

Если пограничники безосновательно отказали в выезде, то это решение можно обжаловать. Для этого нужно подать жалобу начальнику органа охраны государственной границы, название и адрес которого указаны в решении. Также можно обратиться на горячую линию пограничной службы 1598.

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Однако некоторых несовершеннолетних юношей могут не выпустить. Юристы объясняют, что выезд за границу в 17 лет может быть ограничен, если подросток не стоит на воинском учете. Учет мужчин начинается с 16 лет, и если в 17 парень не имеет приписного, то пограничники могут отказать ему в выезде.

Поэтому из документов, которые нужны для выезда за границу в 17 лет, обязательно нужно иметь загранпаспорт и приписное удостоверение.

Можно ли в 16 лет выехать за границу во время войны

Дети в возрасте 16 лет и младше могут выехать из Украины без ограничений. Таким лицам пограничники не могут отказать в выезде.

Выезд за границу после 16 лет без родителей во время войны - нужно ли разрешение

Для пересечения границы лицу после 16-ти лет не нужны разрешения от родителей. Гражданский кодекс гарантирует право на свободный самостоятельный выезд из Украины с этого возраста. Поэтому украинскую границу можно пересечь без такого документа.

Однако в соцсетях можно увидеть сообщения о том, что такое разрешение у несовершеннолетних требуют некоторые пограничники в Словакии и Венгрии. Поэтому по возможности одному из родителей все же стоит оформить разрешение для несовершеннолетнего.

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