Будет ли с 1 апреля реформа ТЦК: в Минобороны дали ответ

Реформу ТЦК невозможно осуществить в кратчайшие сроки, говорит заместитель министра.

Информация о том, что с 1 апреля начинается реформа процесса мобилизации, не соответствует действительности. Об этом заместитель министра обороны Евгений Мойсюк сообщил в комментарии "Укринформу". По его словам, план изменений готовится и будет представлен позже.

"Реформа ТЦК (ТЦК и СП – территориальный центр комплектации и социальной поддержки, – ред.) – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход", – сказал Мойсюк.

Чиновник пояснил, что каждое решение проходит тест на эффективность, и вскоре начнут публично представлять конкретные шаги.

"Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от застарелых проблем и одновременно укрепить армию", – сказал заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2026 года министр обороны Михаил Федоров рассказал, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, будет предложена комплексная реформа мобилизации для решения накопившихся за годы проблем и одновременно сохранения обороноспособности страны.

Также Федоров отметил, что Минобороны уже автоматизировало систему продления отсрочек от мобилизации через "Резерв+".

