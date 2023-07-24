По предварительным данным, из-за атаки оккупантов повреждены почти три десятка уникальных памятников.

В охранной зоне ЮНЕСКО зафиксированы повреждения 28 домов-памятников архитектуры, пострадавших от ракетной атаки РФ по центру Одессы в ночь на 23 июля.

"Больше всего повреждены девять объектов на улице Гоголя", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Среди изуродованных зданий:

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дом Кредитного общества (1881 г.) бельгийского архитектора Артура Люикса;

жилой дом и флигель Ковалевского (конец 19 века) и особняк Манук-Бея (1845-1846 гг.) - совместный проект итальянца Каэтано Даллаквы и Александра Шашина;

жилые дома Маса и Машевского - творение 19-го века известного архитектора Феликса Гонсиоровского;

доходный дом Толстого.

Разрушениям подверглись:

дом Вассала (вторая половина 19 века) и доходный дом Януша (1901 г.) швейцарско-итальянского архитектора Александра Бернардацци;

особняк и манеж жилого дома Масса (1849-1850) и дом Родоконаки (1823-1825) итальянца Франца Моранди;

дом Рассела дель Турко (1910 г.) одессита Маврикия Рейнгерца.

Также известно, что в списке пострадавших от ракетного удара доходные дома Заблудовского (с флигелем, 1890 г.), Ждановой (арх. Кабиольский В. М., Дюпон Ю. Л., 1901-1902 гг.), Гагарина (конец XIX в.) и Наума (арх. Панпулов А. С., нач..XIX в.).

Восстановление после атаки потребует дом Папудовой (арх. Козлов И. С., Моранди Ф. Й., 1832-1833 гг) и дом (арх.Коллович А. М.), в котором в 1889-1890 гг. жил генерал Радецкий, и другие.

Удар оккупантов по Одессе в ночь на 23 июля 2023 - главные новости

В ночь на 23 июля российские военные нанесли массированные ракетные удары по центру Одессы. В частности, по историческому центру, который включен в список ЮНЕСКО. Повреждений и разрушений понесло много памятников архитектуры, жилые дома. Мощный удар пришелся по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, дому ученых и тому подобное. Повреждено здание консульства Греции.

В результате атаки погиб мужчина, более 20 получили ранения, среди них - четверо детей.

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