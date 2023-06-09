Водой с моря пользоваться будет невозможно ни для чего.

Подрыв россиянами плотины Каховской гидроэлектростанции привел к крупным негативных последствий для окружающей среды.

Как отметил эколог и эксперт сети защиты национальных интересов ANTS Олег Листопад в эфире "Эспрессо", живые организмы сильно пострадают от этой катастрофы

"При таких резких изменениях погибнет значительная масса рыбы и других водных организмов. Часть пресноводной рыбы будет вынесена в соленое Черное море, соответственно, там рыба тоже погибнет. Много в Черное море вынесет органики, что приведет к нежелательным последствиям, потому что в море окажутся и трупы животных, и погибшая рыба, и весь мусор из выгребных ям и туалетов", - сказал ноябрь.

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Эколог отметил, что больше всего пострадает Черное море, ведь там образуется "органическая каша". В такой воде невозможно будет купаться.

"А много органики - это пища для микроскопических водорослей, которые начнут активно размножаться и потреблять много кислорода, что приведет к заморам, превращая Черное море в органическую кашу. Условно говоря, зайти и купаться в море нельзя будет. Теперь курортный сезон неизвестно когда состоится, потому что такой водой нельзя пользоваться ни для чего", - добавил эксперт.

Однако пока трудно определить точный масштаб трагедии. Для этого нужно следить за ситуацией по движению воды и проводить исследования.

"Сложно сказать, что будет с дельфинами и другими морскими обитателями или растениями, но прогнозирую, ничего хорошего. Насколько этот удар силен, покажут дальнейшие исследования, потому что трудно понять, как будут реагировать экосистемы", - сообщил ноябрь.

Взрыв на Каховской ГЭС: что известно из актуального

В ночь с 5 на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Следствием этого стали подтопления населенных пунктов из-за резкого подъема воды в Днепре.

На подтопленных территориях есть риск возникновения инфекционных болезней. В Министерстве здравоохранения отмечают, что опасность связана с качеством питьевой воды, потому что подтопления несут в себе риск распространения возбудителей вирусов и других острых инфекционных заболеваний.

Уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС опустился ниже "мертвой точки". Сброс воды из водохранилища происходит с интенсивностью около одного метра в сутки. Параллельно продолжается размыв гидросооружения.

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