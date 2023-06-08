Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище составляет 12,5 метров, тогда как минимальный уровень воды, необходимый для водозабора, составляет 12,7 метров.

Уровень воды в водохранилище Каховской ГЭС достиг ниже "мертвой точки". Размыв станции будет продолжаться.

"Под водой сейчас находится половина станции, Вторая половина на 70% в воде. Земляной участок между шлюзом и станцией также будет размыт водой", - сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

Также он отметил, что размыв гидросооружения продолжается.

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"Уровень воды в водохранилище на этот час уже составляет 12,5 метров, это ниже мертвой точки, что составляет 12,7 метров, когда еще можно делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской АЭС для охлаждения", - сказал Сирота.

Сброс воды из водохранилища происходит с интенсивностью около 1 метра в сутки, и ожидается, что водохранилище потеряет еще около 8,5 метров воды от уровня, который был до подрыва.

"С такими темпами ожидается, что сброс воды будет происходить еще около 7-8 дней", - подчеркнул Сирота.

Он добавил, что сейчас разрабатывается проект ремонта гидроэлектростанции и проект перемычки. По его словам, это займет несколько месяцев, при условии работы 24 часов в сутки. В то же время, построение новой ГЭС и демонтаж разрушенной в Новой Каховке займет около 5 лет, также при условии очень плотного графика работы.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

6 июня 2023 года ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего станция была уничтожена, а водохранилище обмелеет. В зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, в том числе город Херсон.

Власти объявили о эвакуацию населения из подтопленных районов, тогда как российские захватчики не позволяют эвакуировать людей с временно оккупированных территорий левобережной Херсонщины, которые также оказались под водой.

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