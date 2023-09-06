Сколько длится война, столько времени продолжается и обсуждение, что будет с украинской экономикой после завершения боевых действий. Международный опыт послевоенного восстановления доказывает, что ключевым драйвером восстановления должны стать не международные кредиты или гранты, а именно прямые иностранные инвестиции. Более того, опыт послевоенного восстановления Балканских стран показывает, что такие инвестиции прежде всего поступают от государств, которые территориально близки к пострадавшей стране. Это наталкивает на мысль, что успешное восстановление Украины зависит именно от частных инвестиций стран ЕС. Но как инвестиции в Украину могут стать взаимовыгодными?

В последние годы ЕС движется в сторону "стратегической автономии" и политики минимизации рисков в отношении Китая. То есть пытается уменьшить зависимость от импорта из этой страны на случай роста политической напряженности. По состоянию на 2022 год 21% всего внешнего импорта ЕС приходится на Китай. Поднебесная доминирует в импортных категориях от электроники и продукции из редкоземельных металлов до детских игрушек.

Желание усилить стратегическую автономию ЕС создает возможности для так называемого ниаршоринга – переноса определенных производств ближе к рынку сбыта. А также френдшорингу – перенос производств в дружественные страны. Украина географически близка к ЕС, а также разделяет европейские ценности. И хотя мы не единственная страна на периферии ЕС, мы являемся лучшей с точки зрения сочетания количества и качества рабочей силы. Речь о:

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не менее 15 млн работников, даже с учетом вынужденной миграции, что уступает на периферии ЕС лишь Турции из ее 34 млн;

оплате труда. В 2022 украинские зарплаты были в 2 раза меньше китайских, а также в 3-5 раз меньше чем в Центрально-Восточной Европе, и некоторое время это, хоть и досадное, но преимущество будет сохраняться;

разделение общих ценностей с Евросоюзом.

То есть сегодня Украина, в условиях гарантий безопасности после победы, - один из лучших вариантов для ниаршоринга и френдшоринга ЕС.

Ниаршоринг может быть интересным для ЕС и по другим причинам. Например, перенос производств ближе к рынкам сбыта уменьшает углеродный след товара, что очень важно для ЕС в контексте New Green Deal. Украина имеет возможность построения с нуля низкоуглеродных и дружественных к окружающей среде производств.

Конечно, Украина не может взять на себя роль Китая, став полноценной фабрикой Евросоюза, впрочем, взятие на себя даже 5% китайского импорта в ЕС (общий объем 625 млрд евро) удвоит украинские показатели (в 2021 экспорт Украины в ЕС составлял 28,1 млрд долларов).

Проактивность в переносе производств ЕС в Украину действительно является win-win стратегией

Проактивность в переносе производств ЕС в Украину действительно является win-win стратегией. Вместе с тем, нужно осознавать ограничения и вызовы этого подхода. Географически ниаршоринг является, в первую очередь, потенциалом западных (приграничных с ЕС) областей Украины, условно, первых 300-350 км от границы с ЕС. Но даже в приграничных областях необходимо улучшение логистической инфраструктуры, прежде всего повышение пропускной способности имеющихся транспортных сообщений Украины и ЕС.

Второй барьер - традиционные украинские проблемы с верховенством права и защитой права собственности. Это - ключевой барьер для раскрытия потенциала ниаршоринга и одна из главных причин, почему Украины эта стратегия не коснулась раньше. Ведь в этом смысле страны Центральной Европы выглядят более привлекательными (с точки зрения баланса между качеством правовой системы и затратами на рабочую силу).

Таким образом, Украина имеет еще много работы в этом направлении. Однако признание этих ограничений на всех уровнях принятия решений, а также понимание потенциального объема инвестиций, являются важными стимулами для дальнейшего сближения с ЕС и проведения реформ, которые в конечном итоге создадут самодостаточную украинскую послевоенную экономику. Кроме того, важным является приближение законодательства Украины к стандартам ЕС в различных сферах - от защиты прав потребителей на рынке страховых услуг, до соответствия Новому Зеленому Договору ЕС. Такое приближение влияет не только на реформирование соответствующих секторов, но и делает украинский рынок понятнее для европейских инвесторов.

Наконец, государство должно проактивно реагировать на возможности ниаршоринга, создавая готовые инвестиционные паспорта регионов и формируя перечень потенциально конкурентоспособных отраслей для инвестирования. Такие перечни и проекты должны принимать во внимание как имеющиеся преимущества (размещение, стоимость рабочей силы и т.д.), так и среднесрочные перспективы (снятие торговых барьеров в случае вступления в ЕС, дополнительные инструменты софинансирования).

Украинский бизнес также может стать выгодоприобретателем от переноса европейских производств на нашу территорию

Украинский бизнес также может стать выгодоприобретателем от переноса европейских производств на нашу территорию. Такие выгоды, прежде всего, касаются включения в производственные цепи вновь прибывших компаний, роста доступа к финансированию, а также просачивания know-how от европейских компаний через работников. Впрочем, бизнес должен реагировать на такие возможности так же заранее, ища потенциальных партнеров и активно приобщаясь к переговорному процессу вступления Украины в ЕС…

Стремление ЕС уменьшить зависимость в поставках из Китая и евроинтеграционные перспективы Украины увеличивают наши шансы на участие в процессах ниаршоринга и френдшоринга с ЕС. Однако для того, чтобы реализовать эти шансы, Украина (кроме получения достаточных гарантий послевоенной безопасности) должна существенно изменить ситуацию с верховенством права и защитой прав собственности, гармонизировать собственное законодательство с ЕС и существенно развить логистическую инфраструктуру. Но усилия определенно того стоят.

Кирилл Криволап, руководитель Центра экономического восстановления