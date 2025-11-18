Во время Второй Мировой за коррупцию расстреливали. Причем, с обеих сторон. Итак, даже самые циничные и жестокие режимы мира понимали: коррупция на войне - это угроза выживанию государства.

В нацистском лагере публично наказывали военных за хищение пайков и имущества. В СССР - судили за махинации с горючим и амуницией и тому подобное. Это был животный инстинкт сохранения системы во время войны: ведь если воруешь ресурсы армии, то подрываешь оборону и автоматически становишься предателем! И все это без какой-то там войны в медиа, без хайпа, без выездов за границу и блокирования парламентских трибун.

А что же мы? Страна, которая воюет не за территорию, за само право существовать, быть здесь и сейчас, имеет коррупцию, которая многими почему-то до сих пор воспринимается как "системная проблема и наличие ее в любом государстве", а не как прямая угроза жизни.

Видео дня

Переборщила со сравнением?

Тогда поговорите с вдовами, чьи мужья не дождались тепловизора, потому что "не хватило на закупки".

Поговорите с военными, которые не имеют всего необходимого для выживания в надлежащем количестве.

Поговорите с гражданскими в темных квартирах...

Но давайте и о коррупционерах. Потому что здесь на самом деле получается какой-то чистый бред. Ведь десятилетиями сами же "выращиваем толерантность" к коррупции. И происходит это от "поблагодарите врача" до "все решим быстрее". Теперь - коррупционный скандал на высшем уровне... Прошла неделя, и... что? Если ничего, то даю вероятные варианты.

Первый - аж смешно писать эти слова - будет суд и наказание: взяточники сидят в тюрьмах, их состояние конфискуют, а система показывает, что может работать (если процесс не затянуть на годы).

Второй - отставки и отмазки: формальные наказания, перевод фигурантов на другие должности, а настоящая ответственность так и не наступает. То есть, система остается, недоверие растет, а общество смотрит на это, как на шоу.

Третий - забвение и замалчивание: скандал тихо исчезает на фоне других новостей, коррупция процветает, а некогда громкое дело становится лишь историей, о которой быстро забывают.

Вот так. Не больше и не меньше.

Но.

Где-то там сейчас горит Покровск. Но разве только он? И там горят жизни наших военных!

Они выдыхаются вместе со своими семьями. Поэтому вы, крысы в костюмах (или кто вы там) - откройте наконец эту страшную карту DeepState, всмотритесь в нее и прозрейте! 1200 километров активного фронта! Повсюду - горячие точки!

Увидьте это все. И жду от вас варианты завершения этой коррупционной истории.