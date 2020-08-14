Зеленский хочет улучшить информирование людей из-за нового "коронавирусного" антирекорда

Президент призвал членов правительства и губернаторов усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса.

В связи с очередным антирекордом по количеству больных COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан принимать меры личной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании с членами правительства и главами ОГА.

Зеленский напомнил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 тыс. 732 граждан, это свидетельствует о том, что страна находится на грани второй волны распространения болезни.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизация посещений мест скопления людей, посещений массовых мероприятий", - отметил президент.

Коронавирус в Украине по состоянию на 14 августа

13 августа в Украине заболели рекордное количество людей - 1 тыс. 732 человека. Также зафиксировано антирекорд по количеству госпитализированных с COVID-19 - 330 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 тыс. 872 человека, умерли - 2 тыс. 011, выздоровели - 46 тыс. 216.

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Автор: Антонина Доломанжи