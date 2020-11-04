Большинство опрошенных не доверяют Конституционному суду.

Большинство украинцев негативно относятся к скандальному решению Конституционного суда об электронном декларировании и поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий судей КС.

Читайте такжеКСУ своим решением "обнулил" всю систему борьбы с коррупцией - разговор Зеленского и главы Венецианской комиссииОб этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 2-3 ноября 2020 года.

Согласно данным опроса, 39% респондентов указали, что хорошо знакомы с ситуацией вокруг скандального решения Конституционного суда о е-декларировании, 36% - что-то слышали об этом, 25% - впервые слышат. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители столицы.

Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, при этом большинство (59%) - отрицательно. Среди респондентов, которые хорошо знают о содержании решения КС, негативно оценивают его 83%. Наиболее негативно к решению Конституционного суда относятся люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины, сторонники партий «Европейская солидарность», «Голос» и «Сила и честь».

Большинство опрошенных (60%) не доверяют Конституционному суду. При этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения об электронном декларировании, недоверие к институту составляет почти 80%.

Почти 60% опрошенных поддерживают инициативу президента прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда. 27% - не поддерживают, 16% - не определились.

Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене Европейским Союзом безвизового режима для украинцев, только 11% - положительно и 31% - нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и западного региона, сторонники «Европейской солидарности», «Свободы», «Голоса» и «Слуги народа».

Как проводилось исследование

Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2 тыс. респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Скандальное решение Конституционного суда: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАЗК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАЗК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Константин Гончаров