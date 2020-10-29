Ранее НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций из-за решения Конституционного суда.

Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, соответствующее распоряжение правительство приняло на экстренном заседании с участием президента Владимира Зеленского.

"Только что на внеочередном заседании Правительства при участии президента Украины Владимира Зеленского на выполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - сообщил Немчинов.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

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Автор: Александр Топчий