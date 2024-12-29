Отсрочка от армии недоступна для целого ряда категорий военнообязанных, и есть случаи, когда можно потерять уже имеющуюся.

Ранее УНИАН рассказывал, кому будет предоставляться отсрочка от мобилизации в январе 2025 и какие могут быть основания для неё. Их не так много, а в случае, когда условия для отсрочки меняются, военнообязанный может лишиться ее. Кому отсрочка от призыва не доступна согласно законодательству и при каких обстоятельствах ее могут аннулировать, читайте ниже.

Кому не доступна отсрочка от мобилизации в январе 2025

Напомним, что перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации, можно найти в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". И есть несколько оснований, когда отсрочка от призыва не предоставляется - они также прописаны в украинском законодательстве.

Кому не дают отсрочку:

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студентам, что учатся на заочном, на вечернем отделении или же получают не первое, а второе высшее и т.д.;

отцам, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, но есть задолженность по алиментам;

тем, у кого жена имеет 3-ю группу инвалидности (за исключением нескольких случаев, когда отсрочка от арии, если жена-инвалид 3 группы, предоставляется);

тем, кто ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут также позаботиться другие работоспособные родственники или близкие;

одиноким отцам, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не пребывает в тюремном заключении (то есть, теоретически может заботиться о ребенке/детях);

тем, кто ранее был ограниченно годным, но после повторной ВВК признан годным к военной службе.

Отсрочку также не предоставляют работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями.

При некоторых обстоятельствах можно потерять уже имеющуюся отсрочку. Среди тех, кто теряет острочку от мобилизации, может, к примеру, оказаться военнообязанный, если он не выполняет взятые на себя обязательства по уходу, и это было установлено представителями соцзащиты. Есть также случай, когда аннулируется отсрочка от мобилизации - если для ее получения человек подал заведомо ложную информацию.

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