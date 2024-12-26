Право на отсрочку от моибилизации имеют некоторые категории военнообязанных.

До 7 февраля 2025 года продлены военное положение и мобилизация в Украине. Не призывают в армию военнообязанных, у кого есть право на отсрочку от мобилизации и, собственно, сама отсрочка, оформленная по всем правилам. Кто может претендовать на нее - рассказываем ниже.

Отсрочка от мобилизации 2025 - кто получит в январе

Все основания, на которых военнообязанный может получить отсрочку от армии, прописаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23). В частности, такую отсрочку могут получить:

те военнообязанные, у кого есть бронирование;

те, у кого имеется подтвержденная инвалидность любой группы;

те, кто, согласно выводу ВВК, считается временно непригодным - им предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья;

те, чьи близкие родственники (например, супруга/ супруг, их родители) - лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы (тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом);

те, чьи близкие родственники погибли во время АТО или в период военного положения либо их признали как пропавших без вести (в случае, если они были непосредственными участниками или обеспечивали проведение мероприятий).

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам предоставляется также тем, у кого есть трое детей (или больше) до 18 лет (и нет задолженности по алиментам, если человек обязан их платить).

Видео дня

Весь перечень оснований для отсрочки по семейным обстоятельствам изложен в статье 23 Закона.

Педагогов, научных сотрудников с ученой степенью, которые работают не меньше, чем на 3/4 ставки в учебном заведении тоже не призывают. Среди тех, кому положена отсрочка от мобилизации - народные депутаты, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Счетной палаты и дипломаты.

Предусмотрена в Украине отсрочка от мобилизации для студентов, но не для всех - ранее мы рассказывали, что подразумевает мобилизация студентов в январе 2025 и кто не получит отсрочку.

Также в некоторых случаях может не предоставляться отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком, инвалидом 1 группы или отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы (к примеру, если кроме военнообязанного, есть другие родственники, которые способны содержать пожилого человека или человека с инвалидностью).

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 3 группы предоставляется лишь в отдельных случаях (сюда входят онкология, заболевания психики, церебральный паралич, отсутствие конечностей, стоп, кистей рук, наличие лишь одного парного органа и т. д.).

Напомним также, что отсрочку следует оформлять по всем правилам, а также не забывать продлевать ее - только тогда она считается действительной. Сейчас опция "Отсрочка от мобилизации" есть в приложении Резерв+, то есть продлить ее можно без посещения ТЦК. Правда, как оказалось, эта опция в приложении доступна не для всех категорий граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: