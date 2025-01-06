Теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия.

В ситуации с мобилизацией забронированного работника демобилизовать его будет невозможно.

Об этом в Telegram-канале написал Александр Федиенко, депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Получил ответ по мобилизации забронированного работника. То есть, теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимание, что он был забронирован", - отметил он.

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Депутат добавил, что есть "приписка, что Николаевский областной центр комплектования и социальной поддержки действует в рамках действующего законодательства".

"Проблематика этой истории в том, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А система бронирования - доверие от предприятий, которые в рамках законодательства бронируют критически важных работников", - подчеркнул Федиенко.

Так, отметил он, "вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации".

Бронирование от мобилизации

В конце декабря Кабинет министров принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля.

Это касалось бронирований, которые действовали на 19 декабря и предоставлены в соответствии с постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение было связано с временным приостановлением работы государственных реестров из-за кибератаки.

Впоследствии на портале "Дія" запустили аннулирование бронирования для военнообязанных работников. "Достигли лимита забронированных работников? Разбронируйте работника и предоставьте отсрочку другому - онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", - говорилось в сообщении пресс-службы "Дії".

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