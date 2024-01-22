Глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский заявил, что после окончания войны украинских военных необходимо будет трудоустроить. Бойцы ВСУ должны чувствовать себя нужными государству.
В интервью РБК-Украина он ответил, ухудшится ли в будущем ситуация с преступлениями, которые совершают военные. По словам Выгивского, сейчас полиция фиксирует такие факты, но в масштабах общей преступности.
"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "безопасностная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок", - подчеркнул глава Нацполиции.
Что касается трудоустройства демобилизованных, Выгивский привел пример бойцов штурмовой бригады "Лють", в которой воюют правоохранители. После завершения войны они вернутся в полицию, где будут работать следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными и тому подобное.
"Что касается военных - они умеют воевать, и имеют навыки, которые всегда востребованы в криминальных структурах. Однако, мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, и необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что они нужны государству", - пояснил глава ГУНП.
Военная служба
Как ранее сообщал УНИАН, Служба занятости будет оказывать помощь украинцам в трудоустройстве к Силам обороны.
В 2023 году начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X - через нее подразделения украинской армии могли искать нужных им специалистов. Сотрудничество Министерства обороны Украины с рекрутинговыми компаниями позволяет украинцам самостоятельно выбирать, где служить.