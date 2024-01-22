Сейчас в Украине уже есть разработанный план, что будут делать после войны.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский заявил, что после окончания войны украинских военных необходимо будет трудоустроить. Бойцы ВСУ должны чувствовать себя нужными государству.

В интервью РБК-Украина он ответил, ухудшится ли в будущем ситуация с преступлениями, которые совершают военные. По словам Выгивского, сейчас полиция фиксирует такие факты, но в масштабах общей преступности.

"Понимаем, что будем делать после войны. В МВД введена концепция "безопасностная среда", где предусмотрены все шаги, как мы будем обеспечивать правопорядок", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Что касается трудоустройства демобилизованных, Выгивский привел пример бойцов штурмовой бригады "Лють", в которой воюют правоохранители. После завершения войны они вернутся в полицию, где будут работать следователями, дознавателями, оперативниками, патрульными и тому подобное.

"Что касается военных - они умеют воевать, и имеют навыки, которые всегда востребованы в криминальных структурах. Однако, мы понимаем, что это вопрос государственного масштаба, и необходимо будет трудоустроить наших военных. Они должны понимать и чувствовать, что они нужны государству", - пояснил глава ГУНП.

Военная служба

Как ранее сообщал УНИАН, Служба занятости будет оказывать помощь украинцам в трудоустройстве к Силам обороны.

В 2023 году начала работать первая рекрутинговая компания Lobby X - через нее подразделения украинской армии могли искать нужных им специалистов. Сотрудничество Министерства обороны Украины с рекрутинговыми компаниями позволяет украинцам самостоятельно выбирать, где служить.

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