Кличко: Громада столицы отправила бойцам 3 армейского корпуса еще 3000 БпЛА

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева 3000 дронов бойцам 3 армейского корпуса. А всего с начала года защитники получили уже почти 50 000 дронов от киевлян. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Передал от громады столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию помощи – еще 3000 FPV-дронов разных типов. Напомню, с начала 2025-го от громады на фронт передали уже почти 50 000 БпЛА разных типов, около 200 систем РЭБ. Автомобили – в том числе бронированные и вездеходы, средства связи", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, раньше в этом году громада столицы передала 3 корпусу 6000 дронов разных типов. А также современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, которую создали на базе автобуса МАЗ.

Часть дронов из этой партии получат военные 3 штурмовой бригады, которая входит в состав 3 армейского корпуса.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 500 млн грн. В прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства города", – рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что с начала года из бюджета Киева на потребности Сил обороны и безопасности выделено уже почти 11 млрд грн.