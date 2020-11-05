По словам Степанова, на ближайших выходных такого "карантина" не будет.

В Украине могут ввести "карантин выходного дня", его цель - сдерживание распространения коронавирусной болезни. Впрочем, окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее надо сдержать", - пояснил глава Минздрава.

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Говоря о сроках введения подобной меры, министр пояснил, что "карантин выходного дня" точно введут не с ближайших выходных.

На вопрос, когда это может начаться, министр заявил:

"Это проект, который мы еще согласовываем, окончательного решения правительства еще не существует", - отметил он.

Карантин в Украине: что известно

Ранее СМИ рассказали подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника, о чем сообщалось ранее.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин пока не планирует вводить жесткий карантин по всей стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планируют ли в Украине останавливать общественный транспорт в случае нового усиления карантина.

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Автор: Юрий Годован