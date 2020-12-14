Ранее народный избранник озвучивал конспирологические теории о пандемии.

Народный депутат Юрий Камельчук (фракция СН) заявил, что коронавирус – это «выдуманная болезнь», а вакцинация может быть опасной.

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Такие заявления Камельчук сделал в эфире телеканала «НАШ». Депутат начал рассуждать о том, что выводы по вакцине можно делать только со временем.

«Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли", - высказался он.

«Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от выдуманной болезни COVID-19», - продолжил парламентарий.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они миновали внимание СМИ.

«По данным биотехнологов, как правило, чтобы создать какую-то видимость пандемии, в эти тесты зашиваются реагенты, которые реагируют на те или иные вещества, находящиеся в человеческом организме. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим прецеденты очень масштабных судебных исков...», - высказывался он в эфире «Черноморской телерадиокомпании» в сентябре.

По его мнению, коронавирус стал результатом "сговора" с целью проверить, как человечество отреагирует на подобный кризис, а также с целью продажи тестов и вакцины.

Как сообщает «Лига», Камельчук (бывший Кривокобылко) окончил факультет журналистики Львовского нацуниверситета им. Франко. На своем сайте называет себя коучем по развитию и НЛП-практиком.

Парламентарий входит Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ.

Напомним, адекватные действительности и научно обоснованные данные о пандемии коронавируса публикует Минздрав и Центр общественного здоровья.

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Автор: Дмитрий Захаров