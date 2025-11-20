Одно из самых авторитетных медиа Испании El País опубликовало большую статью о подземном госпитале, который на Восточном направлении построил Метинвест от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Журналисты описывают госпиталь как "военную больницу, построенную на семиметровой глубине, которая осталась невредимой после удара тремя российскими управляемыми бомбами". Событие произошло в конце сентября. Несмотря на то, что сама структура выдержала атаку, погиб 32-летний анестезист Станислав, который вышел на поверхность, отмечает издание.

El País отмечает, что госпиталь работает непрерывно, принимая раненых военных круглосуточно. Именно поэтому россияне понимают его местоположение:

Видео дня

"Поток прибытия раненых является непрерывным в течение 24 часов, поэтому россияне прекрасно знают, где они находятся", - признает Роман Кузив, 36 лет, командир Медицинских сил.

Военные стараются не разглашать точный адрес стабилизационных пунктов, "профинансированных самым богатым предпринимателем страны, Ринатом Ахметовым", однако потоки машин и постоянное наблюдение дронов делают это крайне сложным.

Журналисты отмечают резкое изменение природы боевых травм: "Если два года назад в эти центры поступала большая часть раненых от противопехотных мин, то сейчас более половины ранений вызывают дроны".

За ними следуют артиллерия и авиабомбы. Поражения пулями составляют лишь 2%. Эту динамику подтверждает Евгений, 35-летний хирург и руководитель подземного госпиталя. Он говорит это как раз в момент, когда в 30-метровую наклонную рампу привозят новых раненых военных.

El País подробно описывает работу персонала: работники обозначают каждого бойца номером на пластыре, данные сразу вносят в планшеты. Некоторые раненые кричат от боли, другие почти бессильны. У них берут анализы крови, делают рентгены и в случае необходимости оперируют немедленно: "Не теряется ни одной минуты", - подчеркивает издание.

Самый тяжелый пациент в тот день, номер 14, получил:

значительную рану под левой подмышкой,

перелом плечевой кости,

множественные поражения обломками - все в результате удара дрона.

Хирург объясняет журналистам: "Мы спасли ему руку, соединив артерии пластиковыми трубками, чтобы он благополучно добрался до больницы в Днепре".

Он добавляет, что военный потерял много крови до эвакуации, несмотря на наложенный турникет.

Во время короткого перерыва Евгений признается, что за годы войны он стал "более холодным" и работает "более автоматически". Однако отказываться от хирургии он не собирается: "Это моя жизнь. Я никогда не думал бросить быть хирургом".

Кузив объясняет журналистам, что изменения в тактике войны значительно усложнили эвакуацию: "Многие ранения случаются при входе и выходе с позиций из-за активности дронов, которые значительно расширили зону максимального риска". По его словам, эвакуация может длиться часы или даже дни, и именно она часто решает, будет ли спасена жизнь.

Подземные клиники - идея украинского военного медика. Именно Кузив стоит за концепцией таких госпиталей: "Из этих клиник уже работают две", - пишет El País. Он также создал новую систему коммуникации через планшеты, что позволяет следить за каждым раненым в режиме реального времени. На его ответственности - пять восточных областей (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская), а также 10 000 военных и сотня стабилизационных пунктов.

В репортаже госпиталь называют: "крепостью из деревянных балок площадью 350 квадратных метров".

В нем:

семь аварийных выходов,

вода из скважины на глубине 37 метров,

комнаты для отдыха персонала,

душевые, туалеты,

операционные, выстроенные внутри конструкции из сосновых бревен.

На экране в комнате приема отображают движения авто на поверхности, а следующий монитор показывает все перемещения российских дронов в зоне.

Пропускная способность колоссальная: "Мы принимали до сотни людей в день и можем принимать до 150", - говорит Кузив.

El País прямо указывает источник финансирования: "Установки профинансированы Metinvest - крупнейшей бизнес-группой Украины, главным акционером которой является Ринат Ахметов". Стоимость строительства госпиталя без оборудования -

"около 12 миллионов гривен (примерно 250 000 евро)". И Кузив заключает: "Это ничего по сравнению с ценностью жизни солдата".

"Стальной фронт" - это масштабная волонтерская инициатива Рината Ахметова, которая системно обеспечивает украинскую армию с первых дней полномасштабного вторжения. Проект реализуется группой Metinvest и партнерами и сосредоточен на собственном производстве оборонных решений: это сотни подземных укрытий и укрытий различных типов, командные пункты, фортификации, защитные экраны для танков Abrams, Bradley и других машин, минные тралы, штурмовые катера, автотранспорт, дроны и средства связи.

El País - крупнейшая и самая влиятельная газета Испании, один из ведущих европейских медиабрендов с аудиторией более 70 миллионов читателей ежемесячно. Издание известно своими глубокими международными репортажами, высокими стандартами фактчекинга и вниманием к военным конфликтам.

Вас также могут заинтересовать новости: