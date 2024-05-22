Соответствующее определение суда обжалованию не подлежит.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 сентября 2024 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда объявил следственный судья Алексей Глянь. Соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит. Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, который представляет сторону обвинения, во время судебного заседания сказал, что текущий срок досудебного расследования истекает 2 июня. В связи с этим он считает, что есть основания продлить срок досудебного расследования еще на 3 месяца - до предельного срока, а именно до 12 месяцев, то есть, до 2 сентября 2024 года.

Демьянчук добавил, что это ходатайство обосновывается тем, что существует необходимость в проведении значительного количества следственных и других процессуальных действий. В частности, как отметил прокурор, надо допросить еще более 50 свидетелей.

Также надо получить сведения и документы от компетентных органов иностранных государств - от США, Великобритании, Франции и других стран, в которые направлен запрос о международно-правовой помощи в рамках досудебного расследования данного производства. По словам прокурора, необходимо дать правовую оценку действиям должностных лиц "ПриватБанка" и Национального банка.

Сторона защиты бизнесмена Коломойского отметила, что надо отказать в удовлетворении ходатайства в полном объеме, потому что оснований для его продолжения нет.

Адвокат Вячеслав Краглевич отметил, что на данный момент уже на 100% подтверждается, что убытков в данном уголовном производстве Коломойским не было причинено вообще, поскольку вышел годовой аудиторский отчет "ПриватБанка" от международной компании KPMG за 2023-й год, в котором удостоверялось, что никаких убытков банку не было причинено.

Краглевич добавил, что были допросы должностных лиц "ПриватБанка", и эти лица не подтвердили убытков. В этой связи, как отметил адвокат, есть основания вообще отказать в продлении срока досудебного следствия, поскольку отсутствует событие преступления.

Краглевич добавил, что сторона защиты не верит в объективность досудебного расследования. По его мнению, следствие не направлено на то, чтобы установить истину. Адвокат подчеркнул, что сторона обвинения не предоставила новых доказательств по делу.

В свою очередь, адвокат Олег Пушкарь просил суд внимательно изучить все возражения, предоставленные стороной защиты Коломойского, и на основе этого отказать в удовлетворении ходатайства прокурора.

Также адвокат Александр Лысак согласился, что на самом деле появилась необходимость, чтобы прокурор закрыл уголовное производство на основании п.1 ч.1 ст 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с отсутствием события преступления. Лысак отметил, что можно констатировать факт, что дело не движется и находится в стадии неопределенности.

Дело Коломойского - что нужно знать

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты объяснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и врач, который проводил осмотр.

Но судья снова стал на сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.

8 мая Игорю Коломойскому "сшили" новое дело и сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четыре человека затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

9 мая суд поддержал сторону обвинения и избрал меру пресечения украинскому бизнесмену в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Адвокаты в ходе судебного заседания отметили, что сторона обвинения апеллирует к делу, не предоставляя никаких доказательств, подтверждающих вину бизнесмена. Кроме того, защита отметила, что сейчас Игорь Коломойский содержится под стражей в рамках другого уголовного производства. А значит, никаких рисков для этого следствия он не может нести.

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