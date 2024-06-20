По словам польского чиновника, в стране пока фиксируется немного случаев нелегального пересечения границы.

Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Польши Мацей Дущик заявил, что в вопросе депортации "уклонистов" страна руководствуется только законодательством Европейского Союза. По его словам, Польша не может по просьбе правительства Украины создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам.

"Если бы мы, например, согласились передавать украинскому правительству информацию о мужчинах мобилизационного возраста, которые находятся на территории Польши, то это привело бы к тому, что эти люди просто переехали бы в другие страны ЕС, где условия для них будут лучше. Например, в Германию или Испанию. И это будет явно не в интересах ЕС, где предпочли бы избежать повторных миграционных процессов. Поэтому мы исходим из принципа, что этот вопрос должен быть решен на уровне не отдельных стран, а именно на общеевропейском. А соответственно - быть обязательным для всех стран ЕС", - отметил он в интервью для "Европейской правды".

В то же время польский чиновник подчеркнул, что страна не поддерживает тех, кто незаконно пересекает границу. Он отметил, что с 1 июля вступает в силу норма, по которой статус беженцев могут получить только те граждане, которые легально пересекли границу Европейского Союза.

Видео дня

"С 1 июля, согласно новым правилам Польши, статус PESEL UKR можно будет получить только после предъявления действительного проездного документа. Тогда как до сих пор было достаточно других документов, а отчасти информацию заносили в базу данных со слов самих заявителей. Однако стоит уточнить, что эта норма не касается тех, кто уже прибыл в Польшу ранее и получил PESEL", - подчеркнул Дущик.

В то же время он подчеркнул, что в Польше пока фиксируется немного случаев нелегального пересечения границы со стороны Украины. По информации пограничной службы, такие случаи можно сосчитать по пальцам.

"Другое дело - как будет реагировать Польша в случае заявлений на реадмиссию. В том числе тех лиц, которых обвиняют в уклонении от военной службы. Прежде всего, эта реадмиссия сейчас работает. Украинцев, которые совершают преступления на территории Польши, и сейчас депортируют в Украину. В этом случае тот факт, что в Украине идет война, не является препятствием. Конечно, Украина может отказаться принимать их, но до сих пор таких проблем у нас не было", - отметил польский чиновник.

Он привел пример среди людей, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов от границы Беларуси, часто такими являются украинцы. Когда им определяют наказание, то в основном передают украинской стороне.

"Что касается вопроса уклонения от мобилизации, то здесь есть проблема, поскольку в Украине действует военное положение, а в Польше - нет. А соответственно, уголовное дело, открытое по статье об уклонении от мобилизации, не является основанием для передачи этого человека в Украину. Здесь действует принцип, что для передачи в другую страну необходимо, чтобы характер преступления, в котором обвиняют этого человека, одинаково трактовался как в Украине, так и в Польше. Однако это невозможно, по крайней мере - пока в Польше нет военного положения", - добавил Дущик.

Задержание уклонистов - последние новости

Как писал УНИАН, пограничники задержали группу уклонистов, которая с резиновой лодкой сломала пограничный забор и направлялась к реке Тиса.

"Пятеро в лодке через Тису. Сломав пограничный забор и с резиновой лодкой в руках направлялись к Тисе 5-ро украинцев - таким образом пытались добраться до Венгрии", - говорится в сообщении ГПСУ.

В то же время помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев заявил, что в области нарушителей границы, которых задержали при попытке бежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ТЦК.

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - объяснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: