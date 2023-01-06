Прошлый год был для всей страны сверхсложным. Стартапы — не исключение. Впрочем, при всех обстоятельствах многим фаундерам удается регулярно привлекать новые инвестиции. По данным исследования Polish-Ukrainian Startup Bridge, важными точками на стартап-карте Украины сейчас являются Киев, Львовская, Харьковская и Винницкая области.

Как показывает практика, многие стартапы не только продолжают свою работу, но и делают все возможное для приближения нашей победы. Яркий пример, AMW Labs. С началом боевых действий ребята вместе с ОО "Аэроразведка" сосредоточили свои усилия на поиске скопления войск России. Позже они вообще адаптировали свои дроны для наших военных", — рассказывает Артур Золотаревский.

Но иногда стартапы сами нуждаются в помощи, чтобы продолжать свою работу. Где ее можно получить и как привлечь новые инвестиции для бизнес-проекта?

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Венчурные фонды

По словам Артура Золотаревский, украинский венчур продолжает работать, появляются новые фонды. Например, это hi5 Ventures, фокусирующаяся на Early Stage (Pre-Seed, Seed, Pre A), и Hypra.fund.

Geek Ventures также много инвестирует в украинские стартапы. Поэтому, несмотря на снижение активности, эту возможность нельзя отбрасывать.

Европейские инвесторы

"Украинские фаундеры часто игнорируют нетворкинг на рынке европейских инвестиций. И зря. Ведь зарубежные инвесторы хоть и осторожны, но смотрят в сторону Украины. По статистике, с лета прошлого года суммы, привлеченные украинскими стартапами, значительно выросли. Это хорошая тенденция.

Также хороший вариант — это грантовые программы от глобальных ИТ-компаний. Amazon, Google, Mastercard и многие другие часто объявляют о запуске грантовых компаний именно для Украины", — отмечает Артур Золотаревский.

Акселераторы

В акселерационных программах можно получить в среднем от 20 до 200 тысяч долларов. К тому же здесь есть ряд преимуществ, как советы от экспертов относительно развития и планирования бизнеса.

Государственное финансирование

По данным проекта "Польско-украинский мост стартапов", 31% украинских команд получали гранты на развитие от Украинского фонда стартапов.

Этот фонд совместно с правительством сконцентрировал свои усилия на проектах в сфере обороноспособности и восстановления страны.

В рамках одной из программ фонда сейчас предоставляются гранты в размере 35 тысяч долларов для стартапов в области оборонной сферы, кибербезопасности, медицины и поддержки психического здоровья, образования.

"Многие украинские стартапы сегодня переориентировались на продукты важные для государства и людей в условиях войны. Но это удается далековато не всем. Здесь пригодится государственная программа "еРабота". Она предусматривает безвозвратные гранты для тех, кто планирует запустить бизнес", — объясняет Золотаревский.

В конце концов, к успеху приходят те, кто работает вопреки всему и верит в свою идею. Двигайтесь в сторону развития, оптимизируйте бизнес-процессы, учитесь, создавайте стартапы и поддерживайте украинскую экономику.