На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды Сил обороны.

Бронирование будет в приложении "Дія". Услугу планируют запустить в июле, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, отметив, что правительство поддержало соответствующее постановление.

Как отметил Федоров, сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата.

"Дія" это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат - за час", - заверил министр. Видео дня

Он сообщил, что на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды Сил обороны.

Так, если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" подаст списки работников и засвидетельствует электронной подписью заявление.

"Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в "Обереге". Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у человека обновится об этом информация в Резерв+", - пояснил Федоров.

В то же время, по его словам, если человек хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность также будет - будут действовать оба формата.

Федоров добавил: если в бронировании отказали, руководитель также получит ответ в кабинете на портале "Дія".

"Ориентировочно запустим услугу в начале июля. Цифровизируем один из самых сложных процессов, бета-тест скоро", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Forbes написал, что в Украине готовят механизм электронного бронирования от мобилизации через "Дию".

Отмечалось, что Кабинет министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных, который предусматривает привлечение возможностей "Дії". Это уже вторая попытка правительства запустить этот механизм.

В мае в Минобороны Украины заявили, что Постановление Кабинета министров по запуску электронного бронирования от мобилизации через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

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