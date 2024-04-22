Запустить процесс электронного бронирования можно быстро.

Кабинет министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных, который предусматривает привлечение возможностей "Дії". Это уже вторая попытка правительства запустить этот механизм, пишет Forbes со ссылкой на проект постановления (не финальная версия документа) об электронном бронировании.

Отмечается, что справедливый механизм бронирования сотрудников от мобилизации является одним из ключевых запросов бизнеса. С начала 2024-го в Офисе президента и Верховной Раде дискутируются о различных моделях экономического бронирования, которые предлагают уплату определенной суммы денег или налогов в обмен на бронь. Однако пока эта концепция на паузе.

Зато в правительстве хотят вернуться к идее электронного бронирования, которую должны были ввести еще осенью 2023-го. В Кабмине готовится механизм бронирования сотрудников через портал "Дія". Это подтвердила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

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"Это будет быстрый и понятный процесс для бизнеса", – отметила министр экономики.

Два собеседника, знакомые с концепцией, сказали изданию, что запустить процесс электронного бронирования можно быстро. Но главная преграда – согласование процедуры с Генштабом и Министерством обороны.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что закон о мобилизации предусматривает новый порядок бронирования работников. У правительства есть время до вступления в силу документа, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

Идеи относительно экономического бронирования, которые ранее предлагали, вызвали много дискуссий. Так, командир роты известного добровольческого батальона в Украине "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка объяснил свое отношение к текущим процессам мобилизации и рабочих бронирований работников таких учреждений как цирк.

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