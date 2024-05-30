Министерство обороны в ближайшее время ожидает постановление правительства.

Постановление Кабинета министров по запуску электронного бронирования от мобилизации через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко во время форума "Деньги для Победы" от Forbes Ukraine.

"Все что необходимо с точки зрения базы "Оберег", мы сделали. В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Я думаю, что для того, чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно три-четыре недели", – отметила Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Минобороны считает, что электронное бронирование надо сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК. Все компании, которые будут бронировать своих людей через "Дію", должны пользоваться положительной дискриминацией, считает заместитель министра обороны. Она отметила, что проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.

Видео дня

Отмечается, что с начала 2024-го в Офисе президента и Верховной Раде дискутируются различные модели экономического бронирования, которые предлагают уплату определенной суммы денег или налогов в обмен на бронь. Зато в правительстве хотят вернуться к идее электронного бронирования, которую должны были ввести еще осенью 2023-го.

Бронирование от мобилизации

Представители Минэкономики заявляли, что Кабмин работает над созданием электронного механизма бронирования, потому что другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Сейчас обсуждаются с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление №76 (регулирует вопросы бронирования, – ред.) или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных.

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных, который предусматривает привлечение возможностей "Дії". Это уже вторая попытка правительства запустить этот механизм.

Вас также могут заинтересовать новости: