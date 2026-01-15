Без финансирования декарбонизации Украина потеряет свою промышленность, - ЦЭРН

По его словам, технологическая модернизация возможна только при условии выделения целевых средств.

Введение экологических требований без доступа к грантам и государственной поддержке создает риски деиндустриализации и значительных потерь для экономики Украины. Об этом заявил генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий (ЦЭРН) Владислав Антипов, комментируя дискуссию вокруг введения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM).

По его словам, технологическая модернизация возможна, только если под нее выделены целевые средства. Но без финансирования это превращается в требование, которое невозможно выполнить.

"Если регуляторы говорят: смотрите, вам нужно декарбонизировать свою промышленность, вот вам под это финансирование, – это ведет к модернизации. А если регуляторы говорят: вам нужно декарбонизировать свою промышленность без финансирования, – то декарбонизировать ее можно только одним способом – закрыть. Нет промышленности – нет углеродного следа", – пояснил эксперт.

Он также раскритиковал позицию отдельных европейских институтов относительно якобы незначительного влияния CBAM на украинскую экономику – по его убеждению, такие оценки не учитывают мультипликативный эффект перерабатывающих отраслей, в частности металлургии, цементной промышленности и производства удобрений.

"Сокращение производства в одной отрасли автоматически влечет за собой падение в смежных секторах. Это зарплаты, налоги и занятость. Поэтому говорить о незначительном влиянии CBAM – некорректно", – подчеркнул он.

Говоря об источниках финансирования модернизации, Антипов отметил: рыночные инвестиции в нынешних условиях маловероятны из-за высоких военных и экономических рисков. Реалистичным путем остаются гранты, государственная и международная помощь.

"В Европейском Союзе "зеленая" трансформация происходила не за счет рыночных инвестиций, а через национальные и наднациональные фонды. Для Украины, с ее масштабами и состоянием экономики, возможен только подобный подход", - подытожил эксперт.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) предупредили: предложенная правительством программа по декарбонизации промышленности может не только не обеспечить приток "зеленых" инвестиций, но и создать риски деиндустриализации, если в ней не будут определены реальные источники финансирования трансформации.