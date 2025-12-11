Жилье по программе "еОселя" для военнослужащих станет доступнее.

Правительство разрешило мобилизованным во время военного положения военнослужащим получить льготную ипотеку по "еОсели" под 3%. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Решение правительства позволит военным, которые мобилизовались, оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", - отметила Свириденко.

Также была ограничена максимальная площадь жилья, приобретенного по программе "еОселя". Отныне квартира должна быть не более 115,5 м². Площадь же дома не может превышать 125,5 м².

По данным компании "Укрфинжитло", всего за время действия программы уже почти 22 тыс. украинских семей получили собственный дом благодаря льготной ипотеке на общую сумму 37,5 млрд грн. Собственное жилье смогли приобрести около 6,4 тыс. военнослужащих по контракту и ветеранов.

Отметим, что ранее взять кредит на жилье под 3% годовых могли военные по контракту и правоохранители. В то же время для мобилизованных военнослужащих действовали базовые условия - 7% годовых. Однако отныне они также могут взять кредит на жилье по ставке 3% годовых.

Программа "еОселя" - главные новости

Как писал УНИАН, в сентябре начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в рамках этой программы. Таким образом переселенцы получат значительную компенсацию для покупки жилья. По ней предусматривается государственная компенсация 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

Уже в августе стало известно, что программа "еОселя" для некоторых украинцев станет бесплатной. Из-за демографических проблем программа расширит возможности многодетным семьям. Так, с каждым ребенком ставка по кредиту на жилье будет уменьшаться, а от трех детей и более семьи смогут получить бесплатную ипотеку.

По данным исследования "OLX Недвижимость", количество квартир под кредит "еОселя" выросло в разы. В октябре 2024 года таких предложений было 5,8 тысячи, а в октябре 2025 почти 17 тысяч.

