Израиль не будет ограничивать паломничество хасидов в Умань из-за военных действий в Украине - посол

Об этом в комментарии УНИАН заявил посол Израиля Элиав Белоцерковский.

“Мы, конечно, просили бы наших паломников быть внимательными и учитывать ту непростую ситуацию, в которой сейчас находится Украина. С нашей стороны я могу сказать, что все органы власти принимают очень серьезное участие и очень плодотворно сотрудничают с органами власти в Украине. Никаких ограничений относительно паломничества нет. Но, опять же, мы просим паломников принять во внимание ситуацию в Украине”, - отметил посол и добавил: «Люди могут ехать в Украину без опасений».

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