В четырех областях Украины начали праздновать 500-летие битвы под Оршей

В этой битве силы объединенные силы средневековой Восточной Европы под командованием князя Константина Острожского победили значительно более мощное войско Московского княжества.

Как сообщает Радио Свобода, мероприятия начались со старинного Острога, где расположен родовой замок князей Острожских. Руководители посольств Литвы и Польши, а также гости из Беларуси почтили минутой молчания память погибших за свободу Украины. Гости возложили цветы к памятнику Острожским просветителям, открыли новую музейную экспозицию в Острожском государственном историко-культурном заповеднике, приняли участие в международной торжественной академии, где речь шла об историческом значении победы под Оршей, ознакомились с батальным полотном художника Юрия Никитина.

Читайте такжеПосольства Латвии, Эстонии и Литвы провели акцию солидарности с украинским народомУчастники академии приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенку, в котором победа объединенного войска Великого Княжества Литовского под предводительством князя Константина Острожского определена как блестящая победа в цивилизационной битве. В обращении проведены параллели между средневековьем и современностью и содержится обращение к президенту с предложением рассмотреть целесообразность создания Балто-Черноморского альянса в составе Украины, Польши и Литвы с правом присоединения к нему других государств.

«В рамках этого альянса возможна активизация политического, экономического, культурного, а также военного сотрудничества», - говорится в обращении.

Как сообщила председатель комитета образования, науки и культуры Сейма Литвы Аудроне Питренене, 2014 год в Литве проходит как год юбилея Битвы под Оршей. Зато в Беларуси мероприятия, которые должны были состояться в городе Орша под Гомелем, в последний момент были отменены, сообщил их организатор, член правления белорусского Фонда имени Льва Сапеги Александр Жучков. Следовательно Жучков и его коллега, заместитель председателя партии БНФ Игорь Ляльков приняли участие в работе круглого стола в Острожской академии с участием известных политологов четырех стран.

Мероприятия в ознаменование годовщины победы в Битве под Оршей продолжаются также в Дубно, Ровно, Староконстантинове, Виннице, Новограде-Волынском и Полонном.