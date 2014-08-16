В Донецке работают все жизненно важные коммунальные службы - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В горсовете также отметили, что минувшей ночью с 15 на 16 августа по сообщениям жителей звуки залпов и взрывов раздавались по всему городу. В результате попадания снарядов повреждены жилые дома №19 по ул.Бахрушина в Кировском районе и №13 по ул.Кренкеля в Куйбышевском районе - разрушена кровля и пострадали личные вещи жильцов. Кроме того, по информации ГСЧС в Киевском районе зафиксирован факт попадания снаряда во двор частного жилого дома №71 по ул.Благовещенской.

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Общественный транспорт на городских автомагистралях работает в режиме ”выходного дня”. Из-за обрывов на контактных сетях не осуществляют движение троллейбусы №7 и трамваи №10.