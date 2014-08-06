Львовских правоохранителей будут проверять на детекторе лжи

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

С такой инициативой выступили в областном управлении внутренних дел. Все подробности новации еще согласовываются, но уже известно - в первую очередь полиграф будет ждать высших милицейских чиновников регионального уровня.

Пример подал заместитель руководителя областного управления кадрового обеспечения МВД Роман Баховский. Он сделал это в студии одного из местных телеканалов. При телекамерах, зрителях - отвечал на вопросы, которые могут поставить крест на карьере.

Все произошло в прямом эфире. Никакие манипуляции невозможны, утверждает милиционер.

Он объяснил, что прежде чем проверять на честность своих коллег, решил показать, что и сам полиграфа не боится. Теперь подобная процедура ждет других львовских правоохранителей.

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"Очень обидно, что у них есть возможность отказаться. Ни одного закона нет, который бы обязывал проходить эту проверку. Однако мы будем составлять списки тех, кто отказался, и будем дальше думать, что делать с такими людьми. Потому что очевидно - если человек отказывается от прохождения полиграфа, значит, он что-то скрывает", - заявил Баховский.

Прохождение полиграфа является оправданным, говорят специалисты. Обмануть его просто нереально. Скажем, он точно покажет - брал ли человек взятки или нет.

"Замедлить ход сердца, полностью контролировать свое дыхание, другие физиологические показатели невозможно. То есть, мы их не ощущаем", - утверждает специалист-полиграфолог Александр Цивинский.

Однако далеко не все относятся к такому ноу-хау с оптимизмом. Известный благодаря журналистским расследованиям Николай Савельев предупреждает о субъективности таких исследований. Мол, они вне закона и данные с полиграфа будет расшифровывать человек. По мнению Савельева - это возможность для манипуляций результатом.

"Я думаю, что министерство намеренно дало возможность делать вот такую какую-то реформу на месте, чтобы не надо было вносить изменения в законодательство. Потому что если вносить изменения в законодательство, проводить реальную реформу, реальное сокращение, тогда в первую очередь надо сокращать верхушку, которая сидит в Киеве. Это надуманные службы, службы, которые дублируют друг друга", - считает журналист.

Оправдает ли себя детектор лжи - четкого ответа пока нет. Инициаторы идеи, милицейские чиновники, просят всех собирать и делиться компроматом на запятнанных коллег. Правда, кто будет проверять самих контролеров - не уточняют.