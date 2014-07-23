Взрыв в Запорожье устроили аматоры, начитавшиеся инструкций по изготовлению бомб
Милиция установила личности организаторов взрыва, который 22 июля около 22.30 прогремел в Орджоникидзевском районе Запорожья – в балке около 5-й горбольницы.
Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, взрыв, в результате которого никто не пострадал, организовали два ранее несудимых жителя Запорожья.
«Сотрудники уголовного розыска сегодня ночью установили их личности и местонахождение. Сейчас оба находятся в РОВД. По их словам, никакого теракта или умысла на совершение теракта не было: парни, «начитавшись» в сети рецептов изготовления взрывных устройств, решили собрать такое устройство и опробовать в безлюдном месте, но сила взрыва оказалась гораздо больше той, на которую они рассчитывали: в расположенном около балки кардиоцентре вылетели окна на двух этажах и, видимо, только по счастливой случайности никто не пострадал», - сообщили в Запорожском главке милиции.
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Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».
Проводится расследование.