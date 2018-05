У СБУ, оказывается, нет никаких претензий к Могилевичу

Служба безопасности Украины не проводит никаких следственных действий относительно деятельности в Украине взятого под стражу в Москве криминального авторитета Семена МОГИЛЕВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«На сегодняшний день СБУ не расследует ни одного уголовного дела против МОГИЛЕВИЧА», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Она также добавила, что СБУ не проводит в отношении него оперативно-розыскных действий.

Как сообщал УНИАН, С.МОГИЛЕВИЧ был задержан 23 января в Москве одновременно с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром НЕКРАСОВЫМ. По данным правоохранительных органов, они оба являются фигурантами уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.

С.МОГИЛЕВИЧ известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.МОГИЛЕВИЧ несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 год, он родом из Киева. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой группировкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в "Инкомбанке".

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.МОГИЛЕВИЧА обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.МОГИЛЕВИЧУ, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что деньги пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.МОГИЛЕВИЧ контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.