Подпольный мастер переделывал газовые пистолеты в боевые

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, 48-летний местный житель выделил одну из комнат своего частного дома под мастерскую, где, используя самодельное оборудование, кустарным путем переделывал газовые пистолеты в боевые.

В ходе обнаружены и изъяты газовые пистолеты разного калибра, гладкоствольное охотничье ружье калибра 16 мм, 4 ствола к охотничьим ружьям, 2 деревянных приклада, 2 ударно-спусковых механизма от охотничьих ружей. Документов ни на одно оружие у хозяина не было.

Все оружие направлено на экспертизу в научно-исследовательский центр при ГУМВД.

В отношении оружейника открыто уголовное производство по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины.

Выясняется происхождение предметов, изъятых из дома мужчины. Также проводятся следственные мероприятия по установлению и изъятию оружия у населения, которое мастер уже успел реализовать.