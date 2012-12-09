США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

"Соединенные Штаты очень обеспокоены предпринятыми Россией действиями, которые противоречат с ее обязательствами как члена Всемирной торговой организации, — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Россельхознадзор ранее уведомил ветеринарные службы Канады, США, Мексики и Бразилии о необходимости с 7 декабря производить отгрузку свинины и говядины только после того, как продукт проверят на наличие рактопамина (стимулятора продуктивности).

Ряд СМИ со ссылкой на специалистов американской исследовательской компании Allendale Inc. в субботу сообщили, что вступление на этой неделе в силу новых правил ввоза в Россию мяса из США может быть ответом на то, что конгресс США принял так называемый "закон о списке Магнитского" о визовых санкциях против россиян.