Грищенко рад, что Европа согласилась есть украинских кур
Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко на своей странице в социальной сети Twitter приветствует открытие Европейским Союзом своего рынка для украинской продукции птицеводства.
«Важная победа: Украина получила разрешение на экспорт яиц, яичных продуктов, домашней птицы и мяса диких птиц на рынок ЕС», - написал министр.
Он напомнил, что 4 декабря такое решение единогласно поддержал Постоянный комитет по вопросам питания и здоровья животных Генерального директората Еврокомиссии «САНКО».
По словам К.Грищенко, решение вступит в силу через некоторое время после того, как в ЕС примут все необходимые технические меры.
«Но главное, что оно принято», - добавил он.
Министр отметил конструктивную и настойчивую позицию украинских производителей относительно внедрения стандартов ЕС, без которой такое решение не могло быть принято.
Как сообщал УНИАН, решение об открытии рынка для украинской продукции птицеводства было принято 4 декабря 2012 года на заседании Постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Гендиректората «САНКО» Европейской Комиссии.
Решение вступит в силу после публикации изменений к Регламенту ЕК 798/2008/ЕС в Официальном Вестнике ЕС (Official Journal of the EU).
Через несколько месяцев украинские производители, которые выполнили соответствующие требования ЕС, смогут начать поставки в ЕС домашней птицы, мяса диких птиц, яиц и яичных продуктов.