Грищенко рад, что Европа согласилась есть украинских кур

«Важная победа: Украина получила разрешение на экспорт яиц, яичных продуктов, домашней птицы и мяса диких птиц на рынок ЕС», - написал министр.

Он напомнил, что 4 декабря такое решение единогласно поддержал Постоянный комитет по вопросам питания и здоровья животных Генерального директората Еврокомиссии «САНКО».

По словам К.Грищенко, решение вступит в силу через некоторое время после того, как в ЕС примут все необходимые технические меры.

«Но главное, что оно принято», - добавил он.

Министр отметил конструктивную и настойчивую позицию украинских производителей относительно внедрения стандартов ЕС, без которой такое решение не могло быть принято.

Как сообщал УНИАН, решение об открытии рынка для украинской продукции птицеводства было принято 4 декабря 2012 года на заседании Постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Гендиректората «САНКО» Европейской Комиссии.

Решение вступит в силу после публикации изменений к Регламенту ЕК 798/2008/ЕС в Официальном Вестнике ЕС (Official Journal of the EU).

Через несколько месяцев украинские производители, которые выполнили соответствующие требования ЕС, смогут начать поставки в ЕС домашней птицы, мяса диких птиц, яиц и яичных продуктов.