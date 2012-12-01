Грищенко в Вашингтоне выслушал о «беспрецедентности» намерений Азарова

Как отмечается в сообщении офиса Торгового представителя США, обеспокоенность министру иностранных дел Украины Константину Грищенко во время встречи в Вашингтоне 30 ноября выразил лично торговый представитель США Рон Кирк.

"Посол Кирк выразил серьезную обеспокоенность США по поводу запроса Украины относительно пересмотра связанных пошлин на более чем 350 товаров, на которые она согласилась при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2008 году. Эта акция является беспрецедентной и может подорвать многостороннюю торговую систему, поэтому почти все значительные торговые партнеры Украины – более трети всех членов ВТО - присоединились к нам по поводу этой проблемы", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что 8 ноября торговый представитель США уже выражал обеспокоенность по этому поводу в письме в адрес первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского.

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Как сообщал УНИАН, в октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность торговых партнеров Украины в ЕС и США.

26 ноября участники Совета по торговле товарами ВТО (23 участника) на своем заседании приняли заявление, в котором призывают Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок. Участникам Совета, согласно заявлению, не понятно, какими будут компенсационные мероприятия со стороны Украины. Кроме того, их тревожит недостаточная прозрачность со стороны Украины в этом вопросе. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

30 ноября премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в вопросе пересмотра пошлин в рамках своего членства в ВТО действует в рамках устава этой организации.

«Украина действует в строгом соответствии с уставом ВТО. И мы имеем право на протяжении определенного периода и при определенных рисках принимать защитные меры для своего рынка. В настоящее время мы проходим все предусмотренные уставом ВТО процедуры, связанные с пересмотром (пошлин – УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после получения членства в ВТО страны могут в течение еще 3 лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.