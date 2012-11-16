Банкиры предупреждают, что давление НБУ может завести валютный рынок в тень

«Безосновательно обвинять банки в ухудшении ситуации на валютном рынке, в условиях, когда есть объективные причины дополнительного давления на курс национальной денежной единицы. Так, за 9 мес. т.г. отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось на 62,5% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года », - говорится в сообщении УКБС.

«Использование подобных административных мер только ухудшит ситуацию, подталкивая девальвацию гривни, активизируя спекулятивные процессы на «черном» рынке валюты и повышая недоверие со стороны вкладчиков, валюту которых банки будут вынуждены продавать под страхом штрафных санкций и ограничений деятельности», - отмечает Генеральный директор Ассоциации « Украинский Кредитно-Банковский Союз »Галина Олифер.

В УКБС также отмечают, что «нецелесообразно рассматривать банки как основной фактор формирования спроса на валюту».

«Проблема заключается в другом - в сохранении высоких девальвационных рисков населения и низкой доверии к национальной денежной единице, о чем свидетельствуют следующие данные. Так, на конец сентября 2012 валютные депозиты населения в общем объеме депозитов составляли почти 50%. При этом, темп прироста долларовых депозитов почти вдвое превысил прирост гривневых», - заявляют банкиры.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте. Кроме того, НБУ предоставляется право временное изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов воздействия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.