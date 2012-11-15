Янукович разрешил НБУ требовать у экспортеров продажи части валютной выручки

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи экспортерами части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, предусматривается предоставить НБУ право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.