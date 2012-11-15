Янукович разрешил НБУ требовать у экспортеров продажи части валютной выручки
14:07, 15 ноября 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».
Виктор Янукович дал НБУ временное право
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи экспортерами части поступлений в иностранной валюте.
Кроме того, предусматривается предоставить НБУ право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.
Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.
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