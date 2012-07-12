Янукович: Украина приступает к крупному энергетическому проекту

Линия 750 кВ с расширением подстанции 750 кВ "Киевская" предназначена для выдачи мощностей Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций и обеспечения передачи этих мощностей в центральный и восточный регионы Украины.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сообщил во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.Януковича, идет о строительстве одной из крупнейших систем поставки электроэнергии, модернизации «Укрэнерго», которая будет обеспечивать перетоки электроэнергии и значительно улучшит их качество. «Мы фактически замкнем нашу систему и обеспечим развитие Хмельницкой, Ровенской АЭС за счет строительства этих линий электропередач и трансформаторных станций. Это будет самая крупная трансформаторная станция в Европе», - подчеркнул он.

В.Янукович добавил, что сегодня этот проект на 100% обеспечен необходимыми ресурсами. Глава государства напомнил, что Украина генерирует значительные объемы электроэнергии. «Мы имеем колоссальный резерв для экспорта, но везде, куда бы мы не поставляли эту электроэнергию, наш заказчик хочет, чтобы она была качественной», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что для обеспечения транспортировки больших объемов электроэнергии на значительные расстояния и для качественных перетоков электроэнергии "нужно очень серьезное техническое сопровождение».