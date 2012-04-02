Мадонна побила рекорд Элвиса Пресли
Последний альбом Мадонны MDNA, только войдя в британские музыкальные чарты, сразу занял первую строчку, став 12-й пластинкой певицы, добравшейся до топа хит-парадов.
Таким образом, сообщает РИА Новости, Мадонна стала самым успешным сольным исполнителем в истории британских чартов, опередив короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, чьи альбомы попадали на вершину хит-парадов Соединенного Королевства 11 раз.
Пластинка в целом оказалась успешнее сингла Мадонны Give Me All Your Luvin', который вошел в чарты в феврале, попав только на 37-е место.
Официальные продажи двенадцатого студийного альбома певицы начались 26 марта.
В декабре прошлого года стало известно, что 53-летняя поп-певица заключила со студией Interscope Records 40-миллионный контракт на три пластинки. Первой из них как раз и стала MDNA, к записи которой Мадонна приступила в июле 2011 года.
Предыдущий студийный альбом Мадонны, Hard Candy, вышел в 2008 году.