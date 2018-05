Мадонна побила рекорд Элвиса Пресли

Таким образом, сообщает РИА Новости, Мадонна стала самым успешным сольным исполнителем в истории британских чартов, опередив короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, чьи альбомы попадали на вершину хит-парадов Соединенного Королевства 11 раз.

Пластинка в целом оказалась успешнее сингла Мадонны Give Me All Your Luvin', который вошел в чарты в феврале, попав только на 37-е место.

Официальные продажи двенадцатого студийного альбома певицы начались 26 марта.

В декабре прошлого года стало известно, что 53-летняя поп-певица заключила со студией Interscope Records 40-миллионный контракт на три пластинки. Первой из них как раз и стала MDNA, к записи которой Мадонна приступила в июле 2011 года.

Предыдущий студийный альбом Мадонны, Hard Candy, вышел в 2008 году.