Крымским татарам советуют не праздновать 8 марта

Крымским татарам рекомендовано воздержаться от празднования Международного женского дня 8 марта.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.

"Этот день не значится в списке наших мусульманских и национальных праздников. Принятие традиций, противоречащих нашим ценностям, негативно сказывается на сохранении и развитии исконной культуры народа. Если права женщин каким-то образом нарушаются, то их можно защищать иным образом и другими методами. В ходе празднования 8 марта имеют место различные аморальные и не свойственные исламской морали поступки", – заявил заместитель муфтия Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.

Он также считает, что крымским мусульманам не следует праздновать День защитника Отечества, поскольку 23 февраля скончался первый глава правительства Крымской народной республики, первый избранный муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан.