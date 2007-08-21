СБУ в Киеве накрыла группировку с оборотом 5 миллионов в день

Службы безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность преступной группировки, ежедневные незаконные сделки которой достигали 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, во время реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность преступной группировки, которая занималась переводом в наличность в крупных размерах средств некоторых финансово-промышленных групп.

Задокументированные сотрудниками СБ Украины материалы были переданы в налоговую милицию Шевченковского района г. Киева, которая возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, соборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

20 июля в рамках расследования уголовного дела СБУ во взаимодействии с налоговой милицией на основании санкции суда провела одновременные обыски в 7 офисах, которые использовались злоумышленниками, и 9 банковских учреждениях. Также был наложен арест на счета 11 коммерческих структур, которые имели признаки фиктивности и использовались в преступных сделках по незаконному переводу средств в наличность.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято свыше 1 миллиона долларов США наличностью, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм. На счетах в банках заблокировано свыше 300 тысяч гривен (на заблокированные счета денежные средства продолжают поступать).

По оценкам экспертов, ежедневные преступные сделки этой группировки составляли до 5 миллионов гривен, которые использовались в нарушение законодательства Украины и в обход налоговой системы.