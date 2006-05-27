Милиционер прибег на Крещатике к автомату Калашникова (фото)

Сотрудник МВД Украины держит под прицелом на асфальте прохожего. По словам свидетелей инцидента, мужчина обратился к сотруднику милиции и в ответ получил удар автоматом в лицо. После того как собралась толпа милиционер сел в машину и покинул место происшествия. Свидетели инцидента вызывали медиков и оказали первую помощь потерпевшему. О случившемся информирован с просьбой прокомментировать и дать ответ начальник главного управления МВД Украины в Киеве Виталий Ярема, а также сотрудники центра общественных связей столичного главка милиции. Идет выяснение обстоятельств инцидента.

Фото Алекандра Синицы