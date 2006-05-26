ГНАУ решила уволить начальника следственного управления налоговой милиции

Государственная налоговая администрация Украины своим приказом от 19 мая 2006 года № 292 приняла решение уволить начальника следственного управления налоговой милиции ГНА Украины подполковника налоговой милиции Александра САХНАЦКОГО в связи с грубым нарушением Уголовно-процесуального кодекса, а также нормативных актов ГНА. Об этом УНИАН сообщил адвокат Сергей ПЕТРАШКО.

В частности, как отмечается в приказе ГНАУ имело место нарушение А.САХНАЦКИМ норм действующего законодательства при расследовании уголовного дела относительно контрабанды сахара-сырца на общую сумму 1 млн. 735 тыс. долларов. Как отметил С.ПЕТРАШКО, несмотря на то, что задержанная партия сахара-сырца должна была быть переработана на територии Украины с дальнейшим вывезением за пределы Украины, однако, после переработки сахара-сырца в сахар-песок последний было передано в апреле 2004 года на сохранение на склады предприятий ООО “Збараж-сахар” и ООО “Козова-сахар” (Тернопольская обл.) с целью дальнейшей реализации на територии Украины. В свою очередь, как отметил адвокат, А.САХНАЦКИМ не было предпринято никаких конкретных действий, для того, чтобы предотвратить реализацию сахара-песка на територии Украины. Несмотря на существующий арест сахара-песка, наложенный определением хозяйственного суда Закарпатской области от 20 октября 2005 года, позднее оставленный в силе постановлением Львовского апеляционного Хозяйственного суда от 21 марта 2006 года, вещественные доказательства было реализовано и частично отгруженно с места хранения.

На сегодня, как отметил С.ПЕТРАШКО, средства от реализации сахара-песка на депозитный счет ГНА в г. Ужгороде Закарпатской области так и не были перечислены. Таким образом интересам государства был нанесен значительный вред.

C.ПЕТРАШКО также отметил, что А.САХНАЦКИЙ на данный момент находится на больничном, вследствии чего на сегодня пока-что невозможно решить вопрос об его увольнении.

С.ПЕТРАШКО также отметил, что собирается обратиться к народным депутатам с целью инициировать перед Генеральной прокуратурой вопрос о привлечении к уголовной отвественности А.САХНАЦКОГО.