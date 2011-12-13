Регионал пожаловался Совету Европы на нарушение прав 15 млн. украинцев

Председатель Совета ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что в Украине нарушаются права более 15 млн. граждан на использование родного регионального языка или языка меньшинств.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, презентуя второй периодический общественный Отчет по исполнению в Украине положений Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Хочу сказать, что до настоящего момента у нас остаются дискриминироваными и игнорируемыми права более чем 15 млн. граждан Украины. Для Украины – государства, которое желает быть в Европейской семье – это в принципе недопустимо», - заявил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, добавив, что доклад уже отправлен Совету Европы.

Он напомнил, что в 2003 г. Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и приняла Закон Украины «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», вступивший в силу с 1 января 2006 года. Белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский языки стали региональными или языками меньшинств в Украине. Эти языки являются родными для 30% граждан Украины (около 15 миллионов человек).

Согласно ст. 15 Хартии, страна, ратифицировавшая ее, обязана предоставить Доклад о состоянии выполнения Хартии Генеральному секретарю Совета Европы через год после ратификации, а последующие доклады – каждые три года.

В 2007 году Украина подала государственный отчет, а общественные организации - первый общественный отчет относительно исполнения Хартии.

7 июля 2010 года Комитет Министров Совета Европы по результатам рассмотрения Государственного и Общественного отчетов утвердил Доклад Комитета экспертов и принял Рекомендации для Украины относительно исполнения Хартии. Эти рекомендации и взятые обязательства, по словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, Украина проигнорировала.

Он отметил, что в июле 2011 года украинское государство было обязано направить в Совет Европы второй государственный отчет, но не сделало этого и до сего времени.

Он сообщил, что общественный отчет, который презентуется, готовился на протяжении года. Документ был подготовлен ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» и ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» при участии 36-ти национальных меньшинств Украины и языковых групп.

Так, в документе отмечается, что в Украине до сих пор не определены территории использования каждого из тринадцати региональных языков и не закреплен законодательный порядок такого определения, что делает невозможным реальную их защиту. Региональные языки или языки меньшинств в Украине даже не упоминаются в более 80 процессуальных кодексах и законах Украины, тысячах подзаконных актов (указах, постановления, распоряжения).

Говоря о сфере образования, В.КОЛЕСНИЧЕНКО привел такие данные из отчета: на конец 2010 г. в дошкольных учебных заведениях Украины воспитывалось 1 272 745 ребенка, из них: на украинском языке – 1 093 332 (или 85,9%), на русском - 171 713 (13,5%); 0,6% детей воспитывались на других языках.

Таким образом, отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, всего в Украине лишь 14,1% детей воспитываются в дошкольных учебных заведениях на родных региональных языках или языках меньшинств, что составляет менее половины от общего количества детей, принадлежащих к этим языковым группам.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО подчеркнул, что если в 1989-1990 учебном году в Украине насчитывалось 4812 школ, где региональные языки или языки меньшинств были языками обучения (в 4633 преподавание велось на русском), то к началу 2010/2011 года их осталось 1323.

По его данным, с 1990 года число школ с русским языком обучения уменьшилось на 3484 в пользу украиноязычных и смешанных школ и составляет теперь 1149 школу. То есть сокращение составило более 65%, а число учащихся в них уменьшилось почти в 7 раз.

В 15 западных и центральных областях Украины работает лишь 15 русскоязычных школ, что составляет лишь 0,1% от их общего числа в регионе.

При этом, по словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в частных учебных заведениях, где язык обучения в большей мере зависит от общественного спроса и желания родителей, обучение на украинском языке осуществляется в 8953 учебных заведениях (47,07%), на русском – 9769 (51,36%).

Кроме того, из 812 закрытых в период с 2003 по 2010 годы в Украине школ 463 были школами с преподаванием на региональных языках или языках меньшинств (445 - на русском, 12 – на румынском, 3 – на венгерском, 3 – на молдавском).

Таким образом, подчеркнул депутат, более 57% из всех ликвидированных школ - это были школы с преподаванием региональными языками или языками меньшинств Украины. Это при том, что их осталось лишь 6,96% от общего количества, сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, количество обучающихся на русском языке за период с 2003 по 2010 год уменьшилось на 708525 («минус» 50,82%), и сейчас составляет 16,6% (в 2003 г. - 23,9%); на румынском - на 8605 («минус» 31, 32%), составляет 0,5% (в 2003 - 0,5%); на венгерском - на 5103 («минус» 25,23%), составляет 0,4% (в 2003 - 0,3%); на молдавском - на 2631 («минус» 40,43%), составляет 0,1% (в 2003 - 0,1%); на крымско-татарском - на 546, составляет 0,1% (в 2003 - 0,1%); подобное.

Согласно статистическим данным в 2010/2011 учебном году, по сравнению с 2003/2004 гг., количество студентов вузов I-II уровней аккредитации, обучающихся на украинском языке, составило 166393 человек, или 90,7% от общего числа студентов (в 2003/2004 - 83,4%); на русском - уменьшилось на 65109 и составило 9,2% от общего числа студентов (в 2003/2004 - 16,6%). Количество студентов высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, обучающихся на русском языке, за эти 7 лет уменьшилось на 172498 (или на 44,21%) и составило 10,2% от общего числа студентов (в 2003/2004 - 21,2%). Почти все ведущие вузы Украины (и все вузы в Киеве) не ведут обучение на региональных языках или языках меньшинств, отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По словам Главы ВОО «Правозащитная организация« Общая Цель» Руслан БОРТНИКА, «в сфере судопроизводства также не учтено никаких замечаний изложенных в Докладе Комитета экспертов. Работа государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, предоставления ответа на общественные обращения осуществляются преимущественно на государственном языке».