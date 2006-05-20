Украина и Австралия подписали ВТО-протокол

Завершены двусторонние переговоры между Украиной и Австралией и подписан Протокол о доступе на рынки товаров и услуг в рамках вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В сообщении отмечается, что подписание этого протокола, которое состоялось 19 мая, является существенным шагом к завершению процесса вступления Украины в ВТО. Настоящий документ стал результатом одного из наиболее длительных двусторонних переговорных процессов.

В протоколе среди прочего предусмотрены условия доступа на рынок сахара, которые предлагались украинской стороной. Таким образом, сохранен баланс интересов участников рынка сахара в Украине.

От Украины протокол подписал заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля В.ПЯТНИЦКИЙ заявлял, что Украина планирует в первой половине июня полностью завершить переговорный процесс по вступлению в ВТО.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

Всемирная торговая организация, которая заменила GATT, была создана в 1993 году на Уругвайском раунде переговоров о тарифах, начавшихся в 1946 году.

Ныне в состав ВТО входит 150 государств.