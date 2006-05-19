Тела четырех альпинистов, погибших на Эльбрусе, сегодня доставят в Украину

Тела украинских альпинистов, которые погибли во время восхождения на гору Эльбрус, завтра доставят на родину.

Как сообщалось, в честь Дня победы 9 мая в составе альпинистской группы Николай и Александр Хоруженки, Максим Мельник и Вячеслав Зоря отправились покорять Эльбрус и сбились с маршрута. После того, как туристы не вышли на связь, началась спасательная операция, длившаяся несколько суток. Спасатели нашли тела 5-х россиян и 4-х украинцев. Судьба еще двух альпинистов до сих пор остается неизвестной.