Главный архитектор пытается выполнить поручение Черновецкого

Строительством Подольско-Воскресенского мостового перехода в обход участка Русановских садов будет значительно дороже нынешнего варианта. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК.

В то же время он не уточнил, о какой сумме идет речь.

В.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что Главкиевархитектура работает над поручением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО разработать варианты продолжения строительства моста без сноса дачных участков.

Проектные предложения архитектурно-градостроительный совет Киева планирует рассмотреть 24 мая.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал авантюрой предыдущей столичной власти начало строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода без предварительного согласования с владельцами Русановских дач.

Как известно, владельцам домов на Русановских садах, которые подлежат сносу, предыдущая киевская власть предложила на выбор шесть вариантов компенсации при отселении – предоставление квартиры, выплата средств, отведение нового земельного участка и тому подобное. К 3 мая была достигнута договоренность по этому вопросу лишь с владельцами 18 дачных участков из 300. 218 владельцев вообще не встречались с представителями городской власти.

Согласно Генеральному плану развития города Киева, Подольский мостовой переход станет самым большим среди существующих шести мостов через р. Днепр в столице Украины.